Grosso incendio in una cascina di Pianezza, diverse squadre di pompieri impegnate nel domare le fiamme

Dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 giugno, Pianezza sta facendo i conti con un grosso incendio di un fienile in un'azienda agricola di via Cassagna.

Si è sollevata una colonna di fumo altissima, visibile anche in lontananza: ancora da chiarire la dinamica che ha prodotto il rogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia locale ma soprattutto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con anche autobotti e mezzi di supporto: si annuncia un intervento lungo, che proseguirà ancora dopo l'arrivo del buio.

Quanto avvenuto sta avendo conseguenze anche sulla circolazione, con rallentamenti al traffico sulla tangenziale, dove si è formata una coda di curiosi che hanno ripreso con i loro telefonini l'accaduto, come se si trattasse di uno spettacolo.



Le operazioni per spegnere l'incendio sono terminate nella notte. Le squadre della centrale e dei volontari di Rivalta, Alpignano e Rivoli hanno messo in sicurezza la zona. Più di 700 metri quadri di capannone sono rimasti gravemente danneggiati, il funzionario di servizio ha coordinato il lavoro di 30 vigili.