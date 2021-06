"Mind the gap": da Off Topic nel weekend si parla di femminismo e sessualità

Un appuntamento necessario quello con Mind The Gap in programma da Off Topic, a Torino, sabato 12 e domenica 13 giugno, nato all'interno del progetto Off Camp per continuare a parlare di femminismo, sessualità, autocoscienza, gender gap e nuove generazioni.

Incontri, dialoghi e letture con Vera Gheno (sociolinguista, storica collaboratrice dell’Accademia della Crusca e autrice di “Potere alle Parole” (Einaudi) e “Femminili Singolari - Il femminismo è nelle parole” (effequ), Giulia Blasi (giornalista e scrittrice, autrice dei saggi “Manuale per ragazze rivoluzionarie” e “Rivoluzione Z” (Rizzoli), Fridays For Future, Torino Città Per le Donne, le autrici Giorgia D'Errico, Annarita Briganti, Lucia Bainotti, il poeta Alessandro Burbank, il giornalista Paolo Armelli e la giornalista Roberta Scalise, Francesca Fiore e Sarah Malnerich ovvero le fondatrici di Mammadimerda, Flaminia Saccà (Professoressa Ordinaria di Sociologia dei Fenomeni Politici presso l’Università della Tuscia), Antonio Damasco (attore, autore, regista teatrale e direttore della Rete Italiana Di Cultura Popolare), Giorgieness (Cantautrice e attivista) e tanti altri ospiti e momenti di scambio sul tema del gender gap che OFF TOPIC mette da sempre al centro delle proprie riflessioni e che è stato cardine anche nel progetto OFF CAMP da cui Mind The Gap ha origine.

L'obiettivo è di tracciare una guida per il superamento di quello schema che vuole un femminismo contrapposto a un maschilismo, una devianza contrapposta a una normalità, una minoranza contrapposta a una maggioranza, e iniziare a ragionare collettivamente sulle possibilità di una convivenza delle differenze, nella consapevolezza che il coinvolgimento degli uomini e delle nuove generazioni non è solamente auspicabile, ma profondamente necessario ed urgente. Basti pensare anche solo alle ultime notizie sulle primarie del centrosinistra che, dopo Roma, anche a Torino vedono svolgersi una partita tra soli uomini proprio negli stessi giorni in cui Off Topic dialoga sulla parità di genere.

Mind The Gap è un primo appuntamento con quello che vuole diventare un evento annuale per riflettere e dialogare su tematiche tanto attuali quanto ancora lontane dal raggiungimento di una reale consapevolezza sociale.