La protesta di Extinction Rebellion: tutti giù per terra per denunciare la crisi climatica ed ecologica

In occasione del summit mondiale del G7, che si sta svolgendo in questi giorni in Inghilterra, gli attivisti di Extinction Rebellion si stanno sedendo in mezzo al traffico in diverse città del mondo per denunciare l’inazione dei governi di fronte alla crisi climatica ed ecologica. A Torino la protesta è andata in scena già questa mattina, con persone sedute davanti l'entrata di alcuni noti negozi del centro e dentro alcuni supermercati della città.

Nel pomeriggio 5 persone sono sedute in mezzo al traffico, rallentandolo: una persona è seduta in Corso Cairoli, due sul Ponte Umberto I e altre due persone si sono sedute tra piazza Vittorio e la Gran Madre. Proprio qui ci sono stati problemi per chi voleva salire verso il centro di Torino, con la Polizia Municipale che ha cercato di deviare il traffico, evitando problemi e il rischio di incidenti.