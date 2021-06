Est-Egò, uno sguardo psichedelico e musicale della realtà

Come si sono formati gli Est-Egò e perchè si chiamano così?

I presupposti per gli Est-Ego c’erano già ma mentre facevamo un “roccaccio” anni Novanta sotto il nome di Naked Party non lo immaginavamo neanche. Dopo l’ultimo concerto a distorsioni spiananti ci siamo guardati in faccia coi fischi nelle orecchie e ci siamo detti “Adesso basta”. Abbiamo provato a improvvisare qualcosa lontana da ogni nostra abitudine musicale e così è nato il primo brano del primo disco. Cercavamo qualcosa di pulito ed evasivo. Il riverbero naturale del luogo dove provavamo ci venne incontro iniziandoci a nuove direzioni senza che neanche ce ne accorgessimo. Ci chiamiamo così perché volevamo qualcosa che suonasse esotico e fresco ma non troppo dichiaratamente. Ogni nome di isola, città ecc suonava come un pugno in faccia. I nomi composti ci riportavano tutti a robe tipo Teatro Degli Orrori e via dicendo, cose che ci sembravano di un epoca conclusa. Così ci siamo inventati un nome che non volesse dire niente ma potesse suggerire cose.