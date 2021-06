Primarie del centrosinistra, Lo Russo in testa nei gazebo: attesa per i risultati online

Lo spoglio per le primarie che hanno ufficializzato Stefano Lo Russo come candidato sindaco di centrosinistra

Stefano Lo Russo davanti a tutti, con Francesco Tresso a inseguire. E' questo il risultato dei voti in presenza delle primarie di coalizione del centrosinistra per il candidato sindaco.

Un voto che intorno alle 22 rimane incerto, perché si attendono ancora l'esito dei voti online. Da Roma, infatti, non hanno ancora mandato i risultati delle preferenze online, da cui sono attesi circa 800 voti.

Attualmente Lo Russo è in vantaggio con il 39%, con Tresso al 33%, Lavolta al 27% e Boni al 2%. Bassa, rispetto al 2011, l’affluenza: nei vari gazebo sparsi per la città hanno votato persone 10.500 persone circa. Numeri lontanissimi rispetto ai 53.000 di dieci anni fa. Decisivo o comunque molto importante per il risultato finale il voto online, che potrebbe ribaltare il risultato finale, visto lo scarto risicato dei voti in presenza.