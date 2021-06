Secondo posto per il Torino FD al torneo di Novarello

Altro risultato di prestigio per il Torino FD, che ha chiuso al secondo posto il torneo di Novarello, svoltosi nella giornata di ieri, sabato 12 giugno.

I campioni di Italia hanno sfiorato il successo pieno, grazie alle tre vittorie e ad un pareggio con il Novara, che ha vinto il titolo grazie alla miglior differenza reti.

Un risultato ottimo raggiunto grazie ai gol di Said El Kabbouri, al figlio Mohamed "Momo" e a capitan Alessandro Genta. Nella prima partita, vinta per 1-0 contro il Novarello Team A è Said a chiudere grazie a un tiro imparabile. Nel secondo incontro, giocato con l'associazione Emiliano Mondonico ci pensa Momo prima su azione e poi su rigore, procurato da Genta. Said mette la firma per il definitivo 3-0.

La terza partita è stata vinta contro il Novarello B grazie al gol di Genta, che porta in vantaggio i granata anche nello scontro con il Novara, partita che si chiude poi sull'1-1 e che fa sfumare il primo posto ai granata.

Il Torino porta a casa comunque il premio per il miglior giocatore, assegnato a Said El Kabbouri.