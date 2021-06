Da oggi Piemonte e Torino in zona bianca: niente più coprifuoco, sì a piscine e parchi tematici

Tra le novità più importanti, c'è la fine del coprifuoco. Ci si potrà dunque spostare liberamente anche nelle ore notturne. Per quanto riguarda bar e ristoranti, massimo in 6 a tavola all’interno, nessun limite per quelli che sono all'esterno. Dopo mesi di chiusure, riaprono parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie), le piscine e i centri natatori in impianti coperti, i centri benessere e termali, i centri culturali, sociali e ricreativi, le sale giochi e scommesse e le sale bingo.

Sì a piscine, parchi tematici e fiere

L’elenco comprende pure le feste private anche conseguenti a cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso, le sagre e le fiere locali, le grandi manifestazioni fieristiche, i congressi e i convegni, i corsi di formazione, gli eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso. Possono riaprire anche le sale da ballo e le discoteche, ma solo per le attività di bar e ristorazione, mentre non è ancora consentito ballare.

Trasporti pubblici all'80% della capienza

Ovviamente si devono continuare a rispettare le regole: mascherina anche all'aperto e niente assembramenti, ma dopo mesi di chiusure e limitazioni, la zona bianca è quasi un ritorno alla normalità. A Torino e provincia anche i trasporti pubblici si adeguano al nuovo colore: da oggi autobus, tram e metro potranno aumentare la capacità: la capienza massima consentita, infatti, sale dal 50 all'80%.

Qualche esempio: un autobus 12 metri urbano potrà portare contemporaneamente 80 persone, rispetto alle 50 di prima, mentre un tram della linea 4 passa a 158 persone contro le precedenti 98. Permane a bordo dei veicoli l’obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina.