Incendio palazzo in via Vanchiglia, riaperto il supermercato CRAI

Via Vanchiglia torna pian piano alla normalità, dopo l’incendio che oltre un mese ha pesantemente danneggiato il palazzo al civico 18. Lo scorso 18 aprile è divampato un rogo: dal tetto si è presto esteso alle mansarde sottostanti e ai quattro piani dello stabile, complice il vento ed il telone da cantiere. Sì perché la struttura, oggi come allora, è ancora avvolta dai ponteggi.

Riapre il CRAI

Ma c’è una notizia positiva per la zona. Questa mattina ha infatti riaperto il supermercato CRAI collocato al pianterreno. Il punto vendita non ha subito danni strutturali dovuti al fuoco e all’acqua, ma ha dovuto buttare via la merce fresca e danneggiata, oltre a fare i conti economici con una chiusura di un mese e cinque giorni.

Il bentornato del quartiere

Ad accogliere i tantissimi clienti il titolare Lorenzo, oltre alle addette alle casse e vari reparti che portavano una maglietta con su scritto “Ben tornati”. La gente era visibilmente contenta della riapertura del supermercato, considerato un servizio essenziale. Varcata la soglia del Crai, gli acquirenti hanno rivolto allo staff frasi come “bentornati” e “finalmente, vi aspettavamo”.

Ed il titolare Lorenzo ha deciso di fare un passo in più. Gli inquilini del palazzo di via Vanchiglia 18, al momento ancora sfollati, possono usufruire di un consistente sconto quando faranno la spesa nel punto vendita. “Mi sembrava giusto – spiega – esprimere vicinanza ed aiuto”.

I locali chiusi

Al momento restano ancora chiusi al pianterreno del palazzo bruciato il bar caffetteria “Napoleone Bonaparte”, la sartoria Bon Ton e l’ottica Tatoni, che ha disponibile la sede di corso Tortona 6: proprio quest’ultima però dovrebbe tornare ad accogliere i clienti nei prossimi giorni.

Macerie ed acqua

A complicare il rientro degli abitanti dello stabile di via Vanchiglia 18, così come la riapertura dei negozi, diversi fattori. In primis il maltempo persistente delle ultime settimane ha fatto procedere a rilento le operazioni di smassamento e rimozione delle macerie. In secondo luogo, dato che l’incendio ha distrutto la copertura, l’acqua della pioggia si è infiltrata facilmente negli alloggi del palazzo.

I residenti del palazzo restano ancora sfollati.

Soddisfatta della riapertura del CRAI Elisabetta Crovella, presidente commercianti di via Vanchiglia e titolare della profumeria al 16. “Finalmente, è stata una vicissitudine. Pian piano torniamo alla normalità”.