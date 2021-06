Finpiemonte, Milanesio lascia la direzione generale

Marco Milanesio lascia la direzione generale di Finpiemonte Spa, la cassaforte della Regione Piemonte che guidava dal ottobre 2018. A renderlo noto è la stessa Finpiemonte, precisando che Milanesio lascerà l'incarico dal 30 giugno.

Il presidente di Finpiemonte Roberto Molina, a nome dell'intero consiglio di amministrazione, dello staff di direzione e di tutto il personale, esprime il "rammarico per la decisione che pareva ormai rientrata" e augura "una felice evoluzione delle vicende personali". In una nota poi ringrazia Milanesio "per il costante impegno dedicato alla società e allo svolgimento del suo incarico".