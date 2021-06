Marrone: "In Piemonte agenti feriti in servizio esentati dai costi delle spese mediche fino alla guarigione"

E l'esenzione, come chiarito dall'esponente di FdI, sarà valida " sino alla chiusura dell’infortunio stesso e per la durata di 180 giorni dall’evento traumatico. Inoltre, in assenza di guarigione entro il termine, potrà comunque essere rilasciato un nuovo certificato medico " che prolungherà così la prognosi.

" Da oggi in Piemonte gli agenti feriti in servizio saranno esentati dai costi delle prestazioni mediche fino alla completa riabilitazione ". Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla Semplificazione Maurizio Marrone , promotore della delibera approvata questa mattina dalla Giunta regionale.

Un'iniziativa, come spiega l'esponente della giunta Cirio, che pone "rimedio all'assurda norma nazionale che non garantisce la copertura assicurativa INAIL ai ragazzi in divisa. Un modo concreto per dimostrare il nostro sostegno a poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco, militari delle forze armate e agenti di polizia locale, restando al loro fianco anche nel caso le cure si protraggono e vi sia necessità di sedute di fisioterapia o eventuali prestazioni di specialistica ambulatoriale".