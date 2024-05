Auto o bici? Lo Russo cerca la via della pace: "Basta alla contrapposizione, rispetto per tutti"

Spesso sono visti come cane e gatto, a guardarsi "in cagnesco" (appunto) a un semaforo o lungo un tratto di strada condiviso. Ma tra automobili e biciclette il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, cerca di fare da paciere. "E’ ora di uscire dalla contrapposizione per cui o si è dalla parte delle auto o si è dalla parte delle bicicletta e dei monopattini. Serve rispetto per tutti".



Lo ha detto alla presenza del vicepremier, Matteo Salvini, in occasione della presentazione del Salone Auto Torino 2024, a Porta Susa. "Stiamo investendo in mobilità ciclabile, cerchiamo di farlo bene e se tutti lavoriamo bene su questo riduciamo l’ incidentalità stradale che è un obiettivo condiviso che non ha colore politico e contrapposizione ideologica”.



Proprio Salvini, infatti, ha difeso il nuovo Codice della Strada, che prevede maggiori doveri anche per biciclette e monopattini: “Non posso che salutare con favore queste innovazioni sulla mobilità ciclabile e dei monopattini: il rispetto del codice della strada da parte di tutti, anche di pedoni, ciclisti, utenti del monopattino credo davvero sia un segno di civiltà”.

Infine, Lo Russo ha parlato anche delle Zone 30, spesso al centro delle polemiche, ma che in città come Bologna sono già molto diffuse. Lo stesso Salvini ha ribadito di non amarle. Il sindaco di Torino ha commentato di apprezzare “l’opportunità di istituirle laddove è possibile e utile”.