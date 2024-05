Incendio ieri sera a Castiglione Torinese dove, verso le 20.50, in via Vaitascosa 40 ha preso fuoco un alloggio.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno ultimato l'intervento solo alle prime ore dell'alba, le strade molto strette della zona hanno reso difficili le operazioni.

Evacuati i residenti che per sicurezza sono stati trasportati in ospedale a Chivasso per i controlli.

Ancora da stabilire le cause dell'incendio.