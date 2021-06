Moderati, Italia Viva e Azione con Damilano? Lo Russo: "Csx casa loro. Parliamo agli elettori del M5S"

La paura, anche se "non alberga in noi", è che Moderati, Italia Viva ed Azione! vadano con Paolo Damilano . E quindi l'appello è che il centrosinistra diventi la " casa dei riformisti ". È questo il primo messaggio che lancia Stefano Lo Russo all'indomani delle Primarie, che lo hanno incoronato candidato sindaco del centrosinistra.

Questa mattina il capogruppo del Pd ha tracciato la road map del suo avvio di campagna elettorale per le Comunali autunnali. " Ho proposto di vedere questa settimana - ha spiegato - sia i segretari provinciali che regionali, oltre che la coalizione. Incontrerò poi Enrico Letta ". E proprio questa mattina il segretario nazionale ha "promosso" le Primarie di Torino, nonostante l'affluenza di solo 12 mila votanti. " Non mi preoccupa - ha detto - la scarsa partecipazione, sono le prime attività del post Covid e quindi più ridotte perché c'è in generale una ripartenza lenta ". E sulla bassa adesione Lo Russo ha rimandato la palla anche nel campo degli avversari alla consultazione, cioè a Lavolta e Tresso : " Se penso al numero dei voti e a quello delle firme raccolte dai candidati, c'è differenza ".

Alla luce però del risultato ottenuto da Francesco Tresso , secondo classificato alle Primarie con appena 300 voti in meno, Lo Russo sottolinea come ci sia la " necessità di allargare al civismo: ho intenzione di farmi carico di questo e auspico che questa iniziativa attorno a lui trovi nel centrosinistra il contenitore adatto ".

E dopo essere stato scelto, Lo Russo ora è pronto a scendere direttamente in campo contro Paolo Damilano: "Sinora ha marciato in una pianura desolata: ora vorrei chiedergli ad esempio cosa pensa lui direttamente del gioco d'azzardo". L'imprenditore delle acque, che in questo momento parte favorito alle Comunali, potrebbe mettere in campo anche alcuni vip per raccogliere altri voti. "I miei vip - ha replicato - sono i giovani, vorrei mettere in campo loro che saranno i protagonisti della vita amministrativa".