Comunali, Tresso avvisa Lo Russo: "Noi necessari per attrarre un elettorato largo"

Arrivato secondo alle Primarie ad appena 300 voti dal vincitore Lo Russo, Francesco Tresso rivendica il diritto di dire la sua nel percorso per le Comunali. "I risultati - ha spiegato oggi il civico - dimostrano che non c'è una predominanza in termini numerici forte: ci deve essere una collegialità nel definire le priorità e le linee politiche". Dopo Boni, anche il consigliere comunale chiede quindi un confronto con Stefano Lo Russo e gli altri partecipanti alle consultazioni dem.