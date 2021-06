Gli attivisti del 'Governo del popolo' manifestano contro il sistema giudiziario

Dallo scorso 23 maggio l'associazione "Governo del Popolo", presieduta da Francesco Carbone, sta organizzando presidi davanti ai tribunali di varie città italiane nel quadro di un'iniziativa chiamata 'Colpiamo al cuore l'ingiustizia' finalizzata a 'pretendere l'effettiva applicazione della legge e della Costituzione' in uno scenario in cui 'i criminali grazie alla complicità di magistrati collusi e corrotti delinquono indisturbati'.

"Da tempo è in atto un golpe giudiziario, partito nel 1989, che utilizza le forze dell'ordine non per applicare le leggi, ma unicamente per eseguire gli ordini, qualunque essi siano, giusti o sbagliati. Per questo abbiamo deciso di presentare denuncia alla procura competente, che in questo caso è Torino, chiamando in causa una serie di procuratori della Repubblica: abbiamo tutte le prove, ma finora ci hanno sabotato le procure di tutta Italia", ha dichiarato Carbone dall'esterno del Palazzo di Giustizia di Torino.

Il "Governo del popolo", partendo dalla vicenda che riguarda l'affidamento di una bambina, denuncia appalti truccati, truffe nella gestione dei fondi statali ed europee, oltre a reati che riguardano mafia ed eversione.