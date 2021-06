Coronavirus, il "green pass" da oggi è ufficiale. Cos’è e come si ottiene

Oggi pomeriggio il premier Mario Draghi ha firmato, anche in Italia il “green pass” per chi è vaccinato contro il coronavirus è una realtà. Entrerà in vigore da giovedì 1° luglio.

I possessori del green pass saranno facilitati per gli spostamenti, per l’ingresso a manifestazioni ed eventi pubblici, per l’accesso alle residenze anziani. Sin da oggi funziona il sito dcg-gov.it per il green pass e consente di ottenere tre tipologie di certificati: per chi è stato vaccinato, per chi è guarito dal Covid e per chi ha appena fatto il test ed è risultato negativo. Il green pass è disponibile anche tramite la app “Immuni” per il telefonino. Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

La Certificazione verde Covid-19 potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 1° luglio la Certificazione verde Covid-19 sarà valida come Eu digital covid certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.