Al Mirafiori Motor Village un maxischermo per tifare gli azzurri domenica sera

Un maxischermo al Mirafiori Motor Village per la partita Italia-Galles

Pizza, birra e partita: un rito sacro per ogni tifoso che si rispetti. E che domenica 20 giugno il Mirafiori Motor Village vorrà onorare accogliendo il pubblico di fronte a un maxischermo montato apposta per il match Italia-Galles.

Le porte di Sala Agorà in piazza Cattaneo si apriranno prima del calcio d'inizio, alle 18, per un massimo di 70 spettatori, mentre il Motor Village Bistrot by Gerla si occuperà del servizio ristorazione.

Un evento voluto da Fiat - top partner della Figc e auto ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio - per portare anche a Torino un po' del calore che si respira in questi giorni in Casa Azzurri a Roma.

Inoltre, per tutto il pomeriggio saranno a disposizione le Fiat 500 Hybrid per un test drive gratuito.

Prenotazione obbligatoria: tel. 011. 19620438.