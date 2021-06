Grugliasco come New York, lo yoga al Parco Porporati per salutare il solstizio d'estate

Il 20 giugno, alle 8 del mattino, presso l'area giochi di legno, al parco Porporati, Grugliasco fissa la sveglia per non perdere l'appuntamento “#solsticeinporporati”.



La proposta è quella della pratica yoga in occasione del solstizio d'estate, un po' come accade a New York. Per l'attività è necessario portare il proprio tappetino e restare distanziati.