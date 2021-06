A Porta Palazzo gli Europei di calciobalilla: i candidati sindaco si sfidano a biliardino

Porta Palazzo si trasforma in un campo da gioco per appassionati di calciobalilla. Sedici squadre si sfideranno in un torneo all’aperto, dal 28 giugno fino all’11 luglio, quando sarà proclamata la squadra vincitrice. I loro nomi saranno sorteggiati e saranno gli stessi di quelle di calcio che stanno disputando il campionato europeo.

Un'iniziativa che sarà lanciata da una partita speciale tra candidati a sindaco di Torino. Hanno confermato la partecipazione Stefano Lo Russo per il centrosinistra, Paolo Damilano per il centrodestra, e ancora Ugo Mattei, Giusi Greta Di Cristina. Giocheranno anche la sindaca Chiara Appendino, il direttore della Fondazione Crt Massimo Lapucci. Un biliardino da 12 sarà posizionato davanti alla Portineria di Comunità e sarà proprio la prima a lanciare la prima pallina.

Ogni squadra dovrà versare la quota minima di 30 euro per iscriversi e il ricavato andrà alla Comunità del dono che sostiene diverse famiglie in difficoltà. In quest’anno di pandemia molte persone si sono trovate in condizioni difficili. Per iscriversi al torneo sarà sufficiente scrivere a info@spacciocultura.it o telefonare al 3478788271.