Domani Volt Torino regala cannabis al Valentino: "Va legalizzata"

Domani Volt Torino regala cannabis al Valentino: un’azione simbolica per chiedere la legalizzazione della droga leggera. L’appuntamento è fissato dalle 16.20 alle 17.30 davanti all’Imbarchino, dove verranno regalati piantine e prodotti light ai cittadini.

“L’iniziativa -spiega il partito - mira a invitare i più scettici a familiarizzare con una pianta che, nonostante le numerosissime applicazioni utili in industria e medicina, continua ad essere demonizzata più di tutte le altre. Ed il tema resta attualissimo, considerata la recente ripresa dei lavori al Parlamento sul DDL Magi”.

Oltre a Volt, saranno presenti anche le 6.000 Sardine piemontesi, ACMOS e Blu Bit per spiegare il “vero valore della canapa, dei modi in cui può contribuire al rilancio della città ed i motivi per cui estendere la legalizzazione alle varietà ad uso ricreativo è una battaglia di buon senso e civiltà”.