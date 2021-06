Maltempo, domenica con forti temporali in Piemonte: Arpa emana l’allerta gialla

Il sole sembra avere le ore contate in Piemonte. Si spiega così l’allerta gialla emanata da Arpa a causa del maltempo previsto per la giornata di domenica nella regione, in particolare nella parte settentrionale ma anche in zona di pianura e collina.

Si indebolisce infatti il campo di alta pressione africana: a portare il maltempo, nella giornata di domani, sarà un “minimo depressionario di origine atlantica, in discesa dalle isole britanniche verso la Spagna”. Il fenomeno atmosferico apporterà infiltrazioni di aria fredda a ridosso delle Alpi occidentali associati a intensi flussi meridionali.

Previsti quindi temporali diffusi e, localmente, anche forti.