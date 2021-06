Tari, a Chieri 250mila euro a sostegno delle utenze non domestiche

"Come abbiamo già avuto modo di spiegare nuovo modo di calcolo della Tari previsto dalla normativa nazionale risulta penalizzante per la parte fissa, in particolare per le utenze non domestiche-spiega il vice Sindaco ed assessore al Bilancio Roberto Quattroccolo -questo bando segue al confronto tra l’amministrazione e le associazioni di categoria ed i pubblici esercenti. Molti operatori commerciali, in particolare chi opera nel campo della somministrazione di cibi e bevande, nel 2020 sono stati fortemente penalizzati, sia dalle chiusure imposte dal Covid19 sia dall’aumento della parte fissa della Tari".