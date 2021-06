La pro loco di Bardonecchia presenta su “il Bardo”: il ricco calendario estivo degli eventi 2021

Eventi che, come sottolineato nel suo intervento da Chiara Rossetti, vice sindaco e assessore alla Cultura, vengono organizzati e proposti al pubblico in piena sicurezza, in sintonia con il progetto “Bardosicura” e nel rispetto delle norme volte a contenere la diffusione della pandemia COVID-19.

“In collaborazione con la civica amministrazione ed il contributo attivo di negozianti, commercianti e simpatizzanti - dice Carola Vajo, presidente della Pro Loco Bardonecchia - abbiamo stilato un variegato calendario di manifestazioni con il preciso intento di rivolgerci a tutti, dai bambini agli anziani, residenti, villeggianti e turisti italiani e stranieri. Un coinvolgimento a 360° basato su eventi già programmati la scorsa estate integrati da alcune importanti novità. Intrattenimento, appuntamenti culturali e sportivi e alcuni grandi eventi di respiro nazionale ed internazionale con Arte in paglia, organizzato in collaborazione con Valloire, comune francese. Ritorna lungo via Medail il Body Painting Contest, inserito da questa stagione nel calendario ufficiale nazionale, confermato per i pomeriggi di fine settimana di luglio e agosto Bardo Walk & Fun, intrattenimento musicale proposto da diversi artisti di strada attivi lungo le vie del centro urbano. Riconfermato il nostro impegno nell’organizzazione della festa patronale di Sant’Ippolito e dei mercati dell’artigianato nelle borgate e nel capoluogo. Ritornano, dopo la forzata pausa causata dalla pandemia COVID-19, Adotta un atleta. Con l’introduzione nel centro urbano della filodiffusione, la classica Cena in bianco e rosso verrà consumata a tutta musica e con tante sorprese. La cena in abiti d’epoca lascia spazio al Brunch in abiti d’epoca. Da sottolineare Bardo Pic Nic, viaggio enogastronomico itinerante organizzato in collaborazione con i bar e gli esercenti attivi nei borghi e nelle frazioni. Esordio stagionale giovedì 24 giugno con Bubble Football e gran chiusura il 4 e 5 settembre con la Mostra Micologica. Invito tutti a prendere visione delle attività proposte, sperando che la gente vi partecipi con gioia ed entusiasmo, ripagandoci così del grande impegno che io, l’intero direttivo e le segretarie, profondiamo da tempo a favore del nostro bel paese”.