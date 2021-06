Omotransfobia, Zan a Torino: "Italia unico paese fondatore Ue senza legge contro i crimini d'odio" (VIDEO)

"Mentre la politica discute - ha aggiunto - e una parte addirittura fa ostruzionismo, le persone vengono discriminate, bullizzate e fatte oggetto di violenza quotidianamente. La politica deve dare una risposta: la nostra costituzione parla chiaro, tutti i cittadini sono uguali di fronte a legge e la Repubblica deve garantire parità".

Zan ha chiarito che c'è" bisogno di una legge che combatta le violenze e i crimini d’odio nei confronti delle condizioni individuali umane delle persone: è un segno di civiltà". Alcuni esponenti dei partiti di Governo hanno già annunciato di non votare il DdL. "Tenerla in commissione - replica - in ostaggio da parte di un partito politico sarebbe una vera e propria forzatura democratica: il Senato si esprima".

"La legge prevede l'equiparazione nel codice penale dell'omofobia al razzismo"

Tra le novità più importanti introdotte dalla norma l’equiparazione - all’articolo 604 bis del codice penale - dell’omofobia al razzismo e all’odio su base religiosa. Prevista poi l’istituzione, il 17 maggio, di una giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e transfobia.