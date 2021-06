Danneggiano un’auto in sosta per divertimento, denunciati due minorenni

Il fatto è avvenuto venerdì sera, intorno alle 23 nel quartiere Parella. Un cittadino chiama la Polizia dopo aver visto due giovani danneggiare un’auto in sosta in corso Monte Grappa angolo via Servais.

Mentre uno dei due funge da palo, l’altro con un cacciavite buca gli pneumatici dell’auto in sosta. Poco dopo i due si allontanano in direzione di via Gravere. Gli agenti del Commissariato San Donato giunti sul posto, li rintracciano e li denunciano in stato di libertà per danneggiamento aggravato.

Ai poliziotti i due giovani diranno di averlo fatto per mero divertimento.