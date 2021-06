Isole ecologiche, il Consiglio chiede migliorie tecniche

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione, presentata dalla consigliera Federica Scanderebech (Forza Italia), in tema di ecoisole, le isole ecologiche informatizzate installate in via sperimentale negli ultimi mesi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il documento impegna la Giunta a prevedere un piano di incremento delle ecoisole con aperture posteriore a San Salvario - di cui oggi solo circa un terzo è fornita - onde evitare il più possibile il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in strada come avvenuto nel primi mesi di sperimentazione.