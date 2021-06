E' morto in ospedale Romeo Busca, il 61enne di Montalto Dora che ieri mattina è stato investito sulla statale 26 dalle Valle d'Aosta. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi e alcune ore dopo il ricovero al Cto di Torino, è deceduto.

Il 61enne era in sella alla propria bici, quando è stato colpito da una Ford Fiesta guidata da una 65enne residente a Nomaglio. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Ivrea per ricostruire la dinamica dall'accaduto.