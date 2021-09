Sesamo contaminato da sostanza nociva: sequestrate oltre 500 tonnellate di prodotto

Un’operazione che ha visto coinvolto tutto il territorio nazionale, quella condotta dalla Guardia di Finanza di Torino che ha portato al sequestro di oltre 500 tonnellate di “semi di sesamo” contaminati da “ossido di etilene”.

Le indagini hanno preso il via dalla segnalazioni di alcune associazioni di consumatori, che hanno segnalato la presenza della sostanza tossica negli alimenti provenienti dall’estero. I Baschi Verdi hanno quindi sottoposto ad analisi chimiche alcuni campioni di semi di sesamo, sia prodotti contenenti tale ingrediente, in vendita nei negozi del capoluogo. Dagli accertamenti è emerso che la concentrazione del composto chimico pericoloso superava, in alcuni casi, di 520 volte la dose massima prevista dalla norma.

Pertanto, i Finanzieri, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito oltre 50 perquisizioni su buona parte del territorio nazionale, da nord a sud, presso depositi, aree portuali e stabilimenti per la produzione o l’impacchettamento di alimenti contenenti sesamo destinati ad ignari consumatori finali. L’accusa, nei confronti di 30 imprenditori italiani, è di aver venduto sostanze alimentari pericolose in collaborazione con i fornitori esteri.

Negli ultimi anni in Italia continuano a susseguirsi segnalazioni di rischio sui semi di sesamo e sui prodotti che li contengono, soprattutto per quelli provenienti dall’India, dalla Cina, dal Paraguay e dall’Argentina, con livelli di ossido di etilene oltre i limiti previsti dalla legge.

Tale sostanza viene utilizzata come conservante ed antiparassitario durante il trasporto intercontinentale dell’alimento, ma in Europa è sottoposta a limitazioni specifiche per quanto riguarda l’uso alimentare.