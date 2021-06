Topo d’auto arrestato in via Cecchi

Giovedì notte all’una e trenta circa gli agenti del Commissariato Centro sono intervenuti in via Cecchi per la segnalazione di un furto su auto ad opera di tre persone.

Giunti sul posto gli agenti hanno visto i tre darsi alla fuga superando la recinzione di una scuola della zona. Nonostante ciò, i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei tre fuggitivi, un diciannovenne italiano arrestato poi per furto aggravato in concorso.

Successivamente, i poliziotti hanno constatato il furto di una bicicletta pieghevole prelevata dall’auto derubata dal gruppo.