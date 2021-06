A Rivoli c'è la spiaggia con sport, musica, cinema ed intrattenimento

Dal 26 giugno al 25 luglio torna Rivoli Beach, portando la spiaggia in città. Un mese di appuntamenti a cura della Città di Rivoli e del Consorzio Turismovest, in collaborazione con alcune associazioni sportive e culturali del territorio.

Esplode l’estate con distese di sabbia nei pressi del Circolo Sportivo Sandro Pertini (parcheggio via Pisa 26 e area verde adiacente): campi da beach volley, area gioco e relax, sdraio per prendere il sole e gonfiabili per bambini aperto per un mese (dal lunedì al venerdì, orario 17-23; sabato e domenica, orario 9-23).

Settimane intense che prevedono, grazie anche alla collaborazione con alcune associazioni sportive e culturali di Rivoli, momenti di intrattenimento musicale, cinematografico, sportivo ed enogastronomico. Inoltre ci saranno alcuni appuntamenti che coinvolgeranno la Collina Morenica, Parco San Grato, Reano e Buttigliera Alta con percorsi di trekking, bike e crossfit. Tanto fitness per pensare al benessere e scoprire il territorio. Al Parco Salvemini sarà poi allestita l’arena cinematografica per la proiezione di film e le partite degli Europei di calcio tutti i fine settimana a cura di Polbert Cinema. Inoltre sarà allestito il palco per l’esibizione di diversi artisti grazie anche alla collaborazione con l’Istituto Musicale di Rivoli.

Per chiudere in bellezza, dal 23 al 25 luglio, ogni giorno dalle 12 alle 24, piazza Martiri ospiterà lo street food per assaporare e gustare prelibate leccornie nelle calde sere d’estate.

Tutti gli appuntamenti in calendario si svolgeranno nel rispetto delle normative per contrastare il Covid-19.

Ecco il programma dettagliato:

“La Spiaggia”

Area relax, beach volley e gonfiabili per bambini

Dal 26 Giugno al 25 Luglio

Dal lunedì al venerdì, orario 17-23; Sabato e Domenica, orario 9-23

“Impianto Sportivo Sandro Pertini” Via Pisa 26 – Cascine Vica Rivoli

Prenotazioni al numero 331.2277645

“Fitness e Sport all’aperto”

Percorsi di trekking, bike, calisthenics e crossfit

Dal 26 Giugno al 25 Luglio

Settimanalmente, in orario 18-20 circa

Nelle Aree Verdi e nei Parchi

Tanto fitness per pensare al benessere e scoprire il territorio. In collaborazione con alcune Palestre e Associazioni sportive della Città, ci saranno molteplici appuntamenti che coinvolgeranno le aree verdi e attrezzate della Città, la Collina Morenica, il Parco San Grato e i comuni limitrofi come Reano e Buttigliera Alta.

Maggiori dettagli su: www.turismovest.it – www.comune.rivoli.to.it – facebook: Citta di Rivoli

“Area gioco Bimbi con Gonfiabili”

Dal 26 Giugno al 25 Luglio

Tutti i giorni, orario 17-24

Piazza Portici, via Rombò

“Street Food Mediterraneo”

23, 24 e 25 Luglio

Orario 12 – 24

in Piazza Martiri della Libertà

Maggiori dettagli su: www.turismovest.it

Esposizione “Sculptura”

Dal 20 Giugno al 18 Luglio

dal mercoledì al venerdì, orario 16-19; sabato e domenica, orario 10-13 e 16-19

Parco Palazzo Piozzo di Rosignano.

Organizzata dalla Bam - Biennale di Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte – 2021 in collaborazione con la Città di Rivoli.

Ingresso libero.

Info: hakassociati@gmail.com – 011.9511686

“Arena Parco Salvemini”

Concerti, Cinema, Proiezione partite Europei di Calcio

Dal 26 Giugno al 25 Luglio

Parco Salvemini, Corso Susa 132

Verrà allestita l’area cinematografica per la proiezione di film e partite di calcio. Inoltre, sarà predisposto un palco per l’esibizione di diversi artisti grazie alla collaborazione di band e musicisti rivolesi e dell’Istituto Musicale di Rivoli.

Di seguito il programma:

Sabato 26/6 ore 21.00/21.30 Proiezione Europei di Calcio, nel caso in cui giochi l’Italia, oppure Cinema con il Film "Birds of Pray" (prenotazione obbligatoria sul sito www.polbertcinema.com)

Domenica 27/6 ore 21.30 Allegro Cantabile - Faber Teater. Nell’ambito della Stagione SCENE – Rivolimusica. Ingresso 7 euro (Info e prenotazioni: rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it – 011/9564408)

Giovedì 1/7 ore 21.30 Ciclo: Musiche dal Mondo, Africa. Madre terra, Madre musica - Mezclando Cuba, Balletto Teatro di Torino. Nell’ambito della Stagione SCENE – Rivolimusica. Ingresso gratuito (Info e prenotazioni: rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it – 011/9564408)

Venerdì 2/7 ore 21.00/21.30 Proiezione Europei di Calcio, nel caso in cui giochi l’Italia, oppure Cinema con il Film "The Kid Detective" (prenotazione obbligatoria sul sito www.polbertcinema.com)

Sabato 3/7 ore 21.00/21.30 Proiezione Europei di Calcio, nel caso in cui giochi l’Italia, oppure Cinema con il Film "Il diritto di opporsi” (prenotazione obbligatoria sul sito www.polbertcinema.com)

Domenica 4/7 ore 21.30 Eugenio Finardi Acoustic Trio - Nell’ambito della Stagione SCENE – Rivolimusica. Ingresso 15 euro (Info e prenotazioni: rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it – 011/9564408)

Giovedì 8/7 ore 21.00 Bogdanoviana: Wu Ming, voce narrante, testi; Andrea Rebaudengo, pianoforte; Simone Beneventi, percussioni. Nell’ambito della Stagione SCENE – Rivolimusica. Ingresso gratuito (Info e prenotazioni: rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it – 011/9564408)

Venerdì 9/7 ore 21.00/21.30 Cinema con il Film "Scooby!" (prenotazione obbligatoria sul sito www.polbertcinema.com)

Sabato 10/7 ore 21.30 Mondo fratello. Un viaggio ne “La polvere del mondo” di Nicolas Bouvier. Fratelli Mancuso e Orlando Manfredi. Nell’ambito della Stagione SCENE – Rivolimusica. Ingresso 7 euro (Info e prenotazioni: rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it – 011/9564408)

Domenica 11/7 ore 21.00/21.30 Proiezione Finale Europei di Calcio, nel caso in cui giochi l’Italia, oppure Cinema con il Film "C'era una volta a… Hollywood"

Venerdì 16/7 ore 21.30 Concerto “Heaven” Elisa Cover Band & Friends (prenotazione obbligatoria sul sito www.turismovest.it)

Sabato 17/7 ore 21.30 Concerto “Prospettiva Zero” tributo a Renato Zero (prenotazione obbligatoria sul sito www.turismovest.it)

Domenica 18/7 ore 21.30 Cinema con il Film "Tenet" (prenotazione obbligatoria sul sito www.polbertcinema.com)

Venerdì 23/7 ore 21.30 Cinema con il Film "Wonder Woman" (prenotazione obbligatoria sul sito www.polbertcinema.com)

Sabato 24/7 ore 21.30 Cinema con il Film "Tom e Jerry" (prenotazione obbligatoria sul sito www.polbertcinema.com)

Domenica 25/7 ore 14-24 “Love For Animals” evento benefico a favore del canile ENPA di Val della Torre (verificare le modalità di accesso su facebook: Love For Animals e Istagram: loveforanimals_to)