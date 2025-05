A Torino, il Palazzo in cui visse Camillo Benso Conte di Cavour

La città di Torino, nel corso della sua storia, ha dato i natali a numerose figure celebri, in ogni ambito culturale, scientifico e storico.

Tra questi ultimi, il politico, imprenditore e patriota Camillo Benso conte di Cavour, nato nel capoluogo sabaudo il 10 agosto 1810.

L'edificio in cui Cavour trascorse l'intera sua esistenza è sito al civico 8 della via omonima, all'angolo con via Lagrange. Commissionato da Michele Antonio Cavour, nonno del politico e gentiluomo del Re Carlo Emanuele III, esso venne realizzato nel 1729 dell'ingegner Giovanni Giacomo Plantery. La struttura ideata da Plantery prevedeva la creazione di due cortili, quello d'onore e quello rustico, disposti in asse e collegati tra loro da un portale. Su di essi, originariamente si affacciavano le scuderie. L'atrio, invece, è suddiviso in due ambienti con volte a vela. Altri elementi di pregio sono lo scalone arricchito da una volta dipinta nel XIX secolo, ed il piano nobile.

Successivamente, nel 1754, palazzo Benso venne ampliato mediante l'edificazione di una nuova ala ad opera dell'architetto Giuseppe Bovis, mentre quattro anni dopo, nel 1758, il rinnovamento dei saloni interni venne affidato all'architetto regio Benedetto Alfieri.

Inizialmente sede del giornale "Il risorgimento" e di numerose assemblee tra i personaggi politici più celebri dell'epoca, alla morte senza eredi di Cavour palazzo Benso venne venduto dalla nipote Giuseppina e trasformato in abitazioni da reddito.

Restaurato con la sovrintendenza della Regione Piemonte, che si fece carico dei decori originali del '700, attualmente l'edificio è visitabile durante le giornate del FAI, per poter ammirare la bellezza che lo contraddistingue.