A Parella un hub di accoglienza per famiglie in difficoltà, lavoratori precari e migranti

Famiglie e single in difficoltà economica, lavoratori temporanei e studenti. A loro si rivolge Ma.Ri House, residenza temporanea in via delle Salette 20, che in questi giorni ha iniziato ufficialmente l'accoglienza, dopo i lavori di riqualificazione. La struttura, insieme alla vicina Casa Transitoria "La Salette", forma così un nuovo "hub sociale" inaugurato ufficialmente questa mattina da Monsignor Cesare Nosiglia, dalla sindaca Chiara Appendino e dalle altre autorità.

Ma.Ri house dispone di 40 camere per 64 persone

Ma.Ri house dispone di 40 camere, che possono accogliere fino a 64 persone. Nuclei familiari o singoli che sono stati sfrattati per morosità incolpevole, chi è in attesa di una casa popolare, universitari e chi ha un lavoro precario. A disposizione troveranno spazi comuni e servizi come cucina, sala giochi, sala studio, riunioni, lavanderia e giardino privato.

Prezzi da 200 a 350 euro

Il contratto di ospitalità avrà una durata massima di 18 mesi e i prezzi varieranno da un minimo di 200 euro ad un massimo di 350. L'accesso alla struttura potrà avvenire tramite segnalazione della rete dei centri di ascolto diocesani e regionali, parrocchie, Ufficio Pastorale Migranti e Comune.

La vicina Casa Transitoria Collettiva "La Salette", che accoglie rifugiati e migranti, dispone di 62 posti letto a regime: al momento è al completo e ospita principalmente uomini tra i 24 e 56 anni di origine africana.

Nosiglia: "Case come polmoni per dare ossigeno a chi è in difficoltà"

"Queste due case - ha detto Nosiglia - sono come polmoni che vogliono dare ossigeno alla vita di persone provate dalla fragilità, ma anche a questo territorio di Parella che ha in sé molte potenzialità da coltivare ed esaltare. Certamente sarà un punto importante per il numero di persone che ogni anno potranno essere accolte – oltre 120 contemporaneamente, ma con prevista alternanza sostenuta soprattutto nel cohousing – ma lo sarà molto di più per lo stile che va ad incarnare e per le prospettive che può innescare nel futuro".