Prime Day all’insegna del gusto al centro Amazon di Torrazza con lo chef stellato Francesco Apreda

Ieri, in occasione del Prime Day, il centro di distribuzione Amazon di Torrazza Piemonte ha prestato per un giorno i fornelli della sua mensa allo chef stellato Francesco Apreda.

Per tutta la giornata, infatti, i dipendenti del centro hanno potuto gustare il cavallo di battaglia dello chef, ovvero il suo celebre risotto cacio e pepe. “La settimana del Prime Day rappresenta uno dei momenti più attesi sia per i nostri clienti che per i nostri dipendenti. Come forma di ringraziamento per il loro l’impegno e dedizione ci siamo impegnati per arricchire queste giornate con numerose iniziative e attività. Siamo davvero felici di aver accolto oggi nella cucina del nostro centro lo chef Apreda. Una sorpresa stellata che è stata accolta con grande entusiasmo da tutti noi “ha commentato Marco Baggio, General Manager del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte.

“Se dovessi descrivere con una parola questa esperienza sarebbe sicuramente energia. Sin dal mio arrivo qui ho percepito un grande entusiasmo per la giornata, che spero di aver contribuito a rendere ancora più speciale per tutti i lavoratori del centro” ha dichiarato lo chef Francesco Apreda al termine della giornata trascorsa insieme ai dipendenti dell’azienda.

Francesco Apreda, di origini napoletane e spirito internazionale, inizia la sua carriera nella sua città natale, Roma. La sua passione lo porta a lavorare nei ristoranti stellati di Londra e Tokyo dove affina sempre più le sue tecniche culinarie, scoprendo ingredienti nuovi e il piacere di abbinare i sapori occidentali con quelli orientali, un mix che tutt’ora è presente nella sua proposta gastronomica. Nel 2003 torna a Roma, e dirige il ristorante Imago, che riceve, nel 2009, una stella Michelin. Oggi è Executive Chef nell’hotel cinque stelle lusso Hassle e presta consulenza a due ristoranti in India, Vetro a Mumbai e Travertino a New Delhi.