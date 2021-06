'Riti Ruggenti' ad Almese con Saba Anglana, Fabio Barovero e Emanuele Wiltsch

Prosegue con i “Riti Ruggenti/Roaring Rites” di Saba Anglana, Fabio Barovero Emanuele Wiltsch la settima edizione della stagione di teatro e musica di Almese organizzata da M.O.V. e FABULA RASA. L'appuntamento è per sabato 3 luglio alle ore 21.



Dopo il suono, la parola, il canto, le storie e le note di questo spettacolo, la stagione proseguirà all’aperto al Parco Robinson, il 17 luglio con la riflessione spietata e brutale sui mutamenti climatici de “L’impollinatore” di Giovanni Guidelli Francesco Grifoni e il 7 agosto con lo sguardo ironico e comico di Claudio Batta sugli sprechi alimentari con il suo spettacolo “Agrodolce” La rassegna lancia la campagna social “adotta lo spettacolo”, invitando alla condivisione sui social di immagini e post creati ad hoc che invitino i propri contatti agli spettacoli e a vivere la magia del teatro. ‍CAMALEONTIKA 7 è la settima stagione di teatro e musica organizzata dall’associazione M.O.V. – Moderne Officine Valsusa e dalla compagnia Fabula Rasa ad Almese(TO), comune della bassa Valle di Susa, grazie al sostegno del Comune di Almese, della Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Piemonte. La direzione artistica è a cura di Beppe Gromi, in collaborazione con Katia Bolognesi e Valeria Fioranti.