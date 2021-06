Tv, Maurizio Scandurra fra gli ospiti di ‘Canale italia’ il 25 giugno

Europa, libertà, autonomia, sicurezza, vaccini, futuro e prospettive per gli italiani alle prese con la pandemia da Covid-19, ammesso che ve ne siano.

Questo e molto altro ancora nelle due ore di diretta verace che caratterizzano da sempre ‘NotizieOggi Lineasera’, il fortunato talk-show di approfondimento nazionale premiato da ascolti, critica e pubblico.

Nel consueto spazio di approfondimento settimanale in onda in diretta ogni venerdì dalle 20.00 alle 22.00 su ‘Canale Italia 83’, ospite di Vito Monaco con la partecipazione straordinaria di Barbara Romanin (Direttrice di ‘Afim’), insieme al Cavalier Massimo Bolla, Andrea Ivan Costenaro (Professionista del credito), Valerio Malvezzi (Economista e Scrittore), Fabio Merli (Imprenditore), il cantautore e hitmaker Giuseppe Povia ci sarà anche Maurizio Scandurra.

Il giornalista cattolico e saggista è inoltre opinionista tutti i mercoledì in diretta dalle 13.35 alle 14.00 a ‘Un giorno speciale’ di e con Francesco Vergovich sulle frequenze dell’ascoltatissima emittente ‘Radio Radio’, ed è stato altresì ospite a ‘La Zanzara’ su ‘Radio24’ lunedì 21 giugno scorso con Giuseppe Cruciani, David Parenzo e Alberto Gottardo all’interno di una puntata intermittente, ritmata e divertente.

Il 4 Luglio prossimo, invece, sarà di nuovo nel parterre di ‘Piazza Libertà’ sempre su ‘Canale Italia 83’, il programma di dibattito e confronto ideato e condotto in diretta ogni domenica sera dalle 20.00 alle 21.00 da Armando Manocchia, Direttore del portale d’informazione ImolaOggi.it.

“E’ un dovere morale muoversi alla ricerca della verità, seguendo le orme autorevoli di Sant’Agostino che a Ippona, città di cui fu episcopo, fondò una propria comunità monastica dedicata primariamente a questo nobile e altrettanto imprescindibile intento”, afferma Scandurra, che in passato ha fatto parte del cast di importanti programmi di ‘Raiuno’ (Telethon), ‘Raidue’ (Mattina in Famiglia, Scalo 76), ‘TeleLombardia’ (con il noto psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi) e ‘7 Gold’, oltre ad aver scritto a quattro mani, in qualità di critico musicale, anche le biografie di Ivana Spagna, Pietruccio dei Dik Dik e Valerio Liboni dei Nuovi Angeli.

“Canale Italia, il Professor Vito Monaco e il suo più che ottimo ‘NotizieOggi Lineasera’, che ringrazio di cuore per ospitare ormai da tempo i miei interventi a metà tra informazione e siparietti da avanspettacolo, così come la schietta ‘Radio Radio’ di Fabio Duranti restano i pochi e soli spazi d’informazione che si differenziano dalle logiche mainstream e politically correct che purtroppo offuscano e annebbiano la narrazione dei media generalisti e degli italiani ciechi e psicologicamente soggiogati intenti a credergli. Idem per ‘Piazza Libertà’ e ImolaOggi.it del valente Armando Manocchia”, conclude il giornalista radiotelevisivo.