Da lunedì i lavori per l’allargamento della diramazione 01 della provinciale 184, con chiusura al traffico

Avranno inizio lunedì 28 giugno i lavori per l’allargamento di un tratto della Strada Provinciale 184 diramazione 01, che collega la Statale 589 con la Provinciale 184, attraversando il torrente Sangone, nei comuni di Sangano e Villarbasse.

I lavori, approvati con Decreto del Consigliere delegato ai lavori pubblici e alle infrastrutture, Fabio Bianco, per un importo complessivo di 250.000 euro, prevedono un allargamento della sezione stradale subito dopo il ponte sul Sangone, in direzione Villarbasse, per una lunghezza di circa 100 metri. Il tratto in questione della Provinciale 184 diramazione 01 ha una larghezza di soli 4,35 metri. I lavori appaltati prevedono l’allargamento della sede stradale, uniformandola a quella del ponte sul Sangone, arrivando a 6,50 metri. È prevista inoltre l’installazione di barriere laterali lungo tutto il tratto in rilevato.

Vista la limitata larghezza della sede stradale non è possibile l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico veicolare. Pertanto sarà istituito il divieto di transito a tutti gli utenti (eccetto quelli aventi diritto e autorizzati) da lunedì 28 giugno a venerdì 30 luglio dal Km 0+900 al Km 1+900 nei Comuni di Sangano e Villarbasse, con deviazione su idonei percorsi alternativi, indicati con l’opportuna segnaletica.

“La scelta del periodo di chiusura, a fine dell’anno scolastico - spiega il Consigliere Bianco - è finalizzata a limitare i disagi, che in ogni caso vista l’importanza del collegamento, saranno purtroppo inevitabili”.