I golosi hanno scelto: sui barattoli della Nutella ci sarà il colle del Nivolet (ma anche il Monviso)

Uno ha stravinto, l'altro ha dovuto sudarsela fino all'ultimo voto. Saranno il Monviso e il colle del Nivolet a rappresentare il Piemonte sulle nuove confezioni a edizione limitata della Nutella.

A decidere cosa comparirà sui barattoli sono stati gli stessi golosi e per la nostra regione l'esito ha premiato la provincia di Cuneo e quella di Torino. Nel primo caso, la cima dove nasce il Po ha stracciato il lago Sirio con il 54% delle preferenze contro il 46%. Per quanto riguarda invece il Nivolet, è stato un testa a testa fino all'ultimo voto con Torino: alla fine l'esito ha detto 49,6% per la città della Mole e 50,4% per il valico alpino a confine con la Valle d'Aosta.

L'iniziativa del gruppo albese rientra nella più ampia kermesse che ha riguardato la seconda edizione di Nutella “Ti Amo Italia”, che in autunno vedrà in commercio i barattoli in edizione limitata, ma che per la prima volta ha chiesto ai consumatori di scegliere tra i luoghi più iconici. La competizione online ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico e spesso sono stati - regione per regione - i luoghi più particolari e amati ad avere la meglio sulle città metropolitane molto più "famose". Proprio come è successo a Torino.