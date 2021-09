Conto alla rovescia per la "Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio 2021", appuntamento a domenica 27 giugno (VIDEO)

Manca poco, pochissimo, alla Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio 2021". Una manifestazione dal respiro internazionale, eppure capace di rappresentare il territorio cuneese valorizzandone la bellezza e la peculiarità dei paesaggi.

Domenica 27 giugno è la data da tempo segnata sul calendario degli appassionati, con partenza da Piazza Galimberti, nel cuore di Cuneo.

Nelle interviste, realizzate nei giorni scorsi in occasione della serata "Bici e Campioni", le dichiarazioni di Davide Lauro (presidente "Fausto Coppi on the road"), Giovanni Monge Roffarello (AD Officine Mattio), Paolo Bongioanni (consigliere Regione Piemonte) e Ricardo Pichetta, vincitore dell'edizione 2019, l'ultima svoltasi prima della pandemia che ne ha reso impossibile l'organizzazione.