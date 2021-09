Open day Frescanti: fra arte, sentieri ed enogastronomia in quattro comuni del Roero

Proseguono a ritmo battente e con grande successo gli open day alla scoperta dei Sentieri dei Frescanti nel Roero. Il weekend ormai prossimo offre la visita gratuita ai magnifici beni artistici in quattro comuni del territorio: Magliano Alfieri, Ceresole d’Alba, Monticello d’Alba e Santa Vittoria d’Alba. Inoltre il progetto in continua evoluzione crea un buon connubio fra arte e mostre, outdoor ed enogastronomia con le camminate lungo i sentieri nelle vicinanze dei siti artistici.

Sabato 26 giugno dalle ore 10,30 alle 18,30 la Cappella Gentilizia del SS. Crocifisso a Magliano Alfieri.

Si andrà alla scoperta della meravigliosa seduzione dell'arte barocca in un gioiello appartenente al progetto Sentieri dei Frescanti: la Cappella Gentilizia del SS. Crocifisso a Magliano Alfieri. La cappella è stata la preferita dalla madre di Vittorio Alfieri ed è caratterizzata da maestosi trompe l’oeil e vertiginosi Angeli in cielo. È straordinaria la bellezza in cui ci si può immergere alzando lo sguardo verso il soffitto della navata, ricco di simboliche e maestose decorazioni - fra cui un Angelo che mostra la Sacra Sindone -. Gli affreschi settecenteschi attribuiti all’Operti, sono un esempio perfetto di stile Barocchetto che caratterizza anche il Castello che attualmente ospita anche il “Museo della Cultura del Gesso”, materiale molto abbondante nella zona e significativo elemento dell’identità culturale contadina locale, nonché il “Teatro del Paesaggio”, volto alla qualità paesistica.

Domenica 27 giugno: gli affreschi più antichi del Roero tra Ceresole d’Alba, Monticello d’Alba e Santa Vittoria d’Alba

Ceresole d’Alba: visita agli affreschi presso la sala del consiglio del Municipio con orario (10 -13 e 14-18) abbinati ad una camminata enogastronomica delle Terre Rosse lungo il sentiero della Battaglia (nella mattinata partenze scaglionate con circa una quindicina di persone da piazza Vittorio Emanuele II. È richiesta la prenotazione alla camminata e al MuBatt Museo della Battaglia.

Monticello d’Alba: visita alla Cappella Cimiteriale di San Ponzio con orario (15 –18,30) e alla mostra diffusa di Jessica Carroll. Senso di Direzione con il Poggio di San Ponzio – L’Arte Pubblica dove sarà visibile Sense of Direction una scultura bronzea alta due metri.

Santa Vittoria d’Alba - Oratorio della Confraternita di San Francesco d’Assisi, La Passione di Cristo (apertura con App Chiese a Porte Aperte ideata dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali ecclesiastici).

Silvana Pellerino coordinatrice del progetto Sentieri dei Frescanti: "L’entusiasmo che circonda i Sentieri dei Frescanti è davvero un motivo di soddisfazione. Ringraziamo tutti i volontari che supportano le aperture, anticipando che a luglio ci saranno nuove importati sorprese. Siamo lieti del grande fermento culturale di questo periodo - conclude la Pellerino - penso per esempio, alla mostra di Jessica Caroll che, contribuisce a costruire una bella rete di opportunità per il territorio"

Informazioni sugli Open day:

Ecomuseo delle Rocche del Roero www.ecomuseodellerocche.it - Tel.0173.976181 - eail: info@ecomuseodellerocche.it

Sito: www.sentierideifrescanti.it

Social media Facebook e Instagram: @sentierideifrescanti