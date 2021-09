Da domani si riapre "la stanza delle meraviglie", il laboratorio di scienza per i bambini

Domani, sabato 26 giugno, e ogni sabato fino al 24 luglio, torna il format dell’estate di OFF TOPIC La Stanza delle Meraviglie, il laboratorio di scienza giocata per bambini e bambine a cura di Cecilia Noce e Andrea Vico, explainer e divulgatori scientifici, che trasformeranno l’OFF TOPIC in un laboratorio a cielo aperto per imparare divertendosi.

Dal 26 giugno al 24 luglio, ogni sabato, dalle 17 alle 19, The Goodness Factory, in collaborazione con ToScience Camp, presenta cinque appuntamenti che vedranno i bambini giocare e scoprire di più su come funziona il metodo scientifico, cosa si nasconde dietro la magia dell’arcobaleno, in cui faranno amicizia con i gas che compongono l’atmosfera che respiriamo tutti i giorni, conosceranno i segreti dell’acqua in tutte le sue forme, imparando a rispettarla e a non sprecarla, approfondiranno cosa è l’elettricità, quale magia si nasconde dentro l’elettromagnetismo e quali sono le ricadute sull’ambiente dell’energia che consumiamo.

La Stanza delle Meraviglie 2021 fa parte del progetto “L’Estate di OFF TOPIC”, tra i vincitori del bando CROWDFUNDER35, ed è realizzata in collaborazione con Funder35.