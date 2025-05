Motoseghe, sculture e sapori: a Coazze la nona edizione di "Lu bo e la Fejri"

La fiera agricola e forestale “Lu bo e la Fejri” torna domenica 4 maggio per la nona edizione, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Le vie e le piazze di Coazze saranno animate da banchetti e iniziative dedicate al tema della filiera del legno in Valsangone. Nella fiera che aprirà i battenti alle 10 in viale Italia ‘61 si potranno ammirare e acquistare oggetti, macchinari, prodotti dell’artigianato e dell’hobbistica, ma anche le specialità agroalimentari locali. Si potranno vedere all’opera scultori e intagliatori delle scuole della Val Sangone e Val Susa, ma anche gli hobbisti che realizzano cestini in vimini, borse, cappelli, sciarpe, monili, pupazzi all’uncinetto, dipinti su foglia, coppi decorati, presepi e oggetti in terracotta. La fiera sarà abbellita dalla presenza dei vivaisti con fiori e piante e animata dalle dimostrazioni di utilizzo di mezzi forestali a cura della Società Cooperativa Silva.

Triathlon del Boscaiolo

La seconda edizione del Triathlon del Boscaiolo proporrà una sfida a colpi di motosega e accetta in tre prove: velocità e precisione nella sramatura; velocità e precisione nel taglio con l’accetta e abbattimento. I boscaioli cercheranno, colpendo con l’accetta un tronco, di tagliarlo al punto giusto per abbattere un minuscolo palloncino a terra. Si terranno anche dimostrazioni di tree climbing, il taglio degli alberi con l’utilizzo di tecniche alpinistiche.

Si terranno dimostrazioni di filatura e tessitura a cura del gruppo “I nostri Antichi Mestieri” e sarà possibile assistere alla realizzazione di sculture in legno con la motosega. L’esposizione di mezzi e le dimostrazioni dell’utilizzo di attrezzature forestali saranno curate dalla cooperativa Silva.

La Storia siamo noi

Alle 10 all’Ecomuseo dell’Alta Valsangone sarà inaugurata la mostra “La Storia siamo noi, un secolo sul giradischi tra canzoni e testimonianze” realizzata da Mauro Pennazio e visitabile fino al 18 maggio. Per tutta la giornata l’Ecomuseo della Resistenza sarà aperto al pubblico, con ingresso libero.

Dalle 10 in piazza Cordero ci saranno i giochi per bambini a cura del Gruppo AIB Coazze. Alle 15 all’angolo tra viale Italia ’61 e piazza I Maggio si terrà il laboratorio “Il buon pane di Coazze” a cura dei panettieri locali che si fregiano della De.C.O. Alle 10 si potrà partecipare alla visita guidata alla miniera di Garida a Forno di Coazze, a cura dell’associazione GECO, con prenotazione obbligatoria entro sabato 3 maggio al numero telefonico 350-1039061.