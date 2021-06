Covid, 8 casi di variante Delta dai primi di maggio a oggi in Piemonte. Coinvolta anche la provincia di Torino

Dai primi di maggio ad oggi in Piemonte sono stati identificati 8 casi di variante Delta, 6 in persone italiane e 2 in persone straniere. Le province interessate sono Cuneo, Torino, Novara e Biella.

Si tratta di casi asintomatici o con sintomi non di particolare gravità. Attualmente tutti sono già guariti o in via di guarigione e i loro contatti in quarantena.

In particolare per il focolaio di Biella, emerso nell’ultima settimana ed ultimo diagnosticato in ordine cronologico, i casi accertati come variante Delta sono al momento due, mentre un altro caso è ancora in fase di accertamento.

Tutti i casi individuati finora sono emersi grazie al potenziamento dell’attività di tracciamento dei contatti ed agli approfondimenti diagnostici avviati dalla Regione.

Le attività di ricostruzione delle catene di trasmissione e di indagine e screening dei contatti svolte dai Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) delle aziende sanitarie stanno permettendo di contenere la diffusione del virus.