Viaggia per chilometri senza una gomma: 50enne fermato dalla Polizia locale a Moncalieri

Un fuori programma che ha visto diverse residenti chiedere l'intervento della Polizia locale di Moncalieri, a causa del rumore. Un autista 50enne ieri ha girato a lungo per la città senza una gomma.

Stava viaggiando con un cerchione 'vivo', andando a incidere l'asfalto e facendo un frastuono tale da convincere molte persone a chiamare i vigili per intervenire. I controlli della Polizia locale hanno poi accertato che l'uomo (forse ubriaco) aveva circolato per diversi chilometri in quelle condizioni.

Fino allo stop che gli è stato imposto in via Porta Piacentina.