Confesercenti compie cinquant’anni: "Valorizziamo il commercio diffuso"

Confesercenti compie cinquant’anni: un traguardo significativo che sarà celebrato proprio oggi, 27 giugno, durante l’assemblea elettiva della confederazione che si svolge alla Tettoia dei produttori di Porta Palazzo.

Era il 1971 quando le quattro associazioni autonome dei dettaglianti, degli ambulanti, dei benzinai e degli agenti di commercio si univano, dando vita a una confederazione che oggi rappresenta un mondo sempre più vario e articolato di imprese nel commercio fisso e ambulante, nel turismo, nell’intermediazione, nei servizi ma anche nell’artigianato: sono infatti 30 le federazioni di categoria fanno riferimento a Confesercenti Torino.

“Sarà l’occasione – dice il presidente Giancarlo Banchieri – per rievocare una storia importante, ma soprattutto per parlare del futuro del commercio, del turismo e di Torino: perché se vive il commercio, vive la città. L’emergenza Covid ha colpito nel modo più diretto e grave proprio il nostro settore. Per questo sono necessarie politiche che facciano riconquistare a negozi e mercati il proprio insostituibile ruolo. I comportamenti e le scelte dei decisori pubblici devono essere coerenti con questo scopo sul piano del fisco, dell’uso parsimonioso e intelligente del territorio, del recupero urbano, dei tributi locali, della digitalizzazione ‘buona’, della formazione continua. Insomma, bisogna premiare il negozio e non il web: la città dei 15 minuti deve valere anche per il commercio”.