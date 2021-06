Confesercenti, Lo Russo (Pd): "Commercio settore strategico. Dispiace che Damilano non abbia partecipato al dibattito"

"Il commercio al dettaglio e il turismo sono settori strategici per la ripartenza di Torino". Lo ha detto Stefano Lo Russo, candidato Sindaco del centrosinistra all’Assemblea di Confesercenti a Torino (LEGGI QUI).

"Sono settori che producono benefici per tutta la Città, creando posti di lavoro e sono essenziali per la qualità dello spazio urbano. Le politiche di sostegno a loro destinate - prosegue - sono quindi un punto fondamentale su cui puntare per ripartire davvero. E devono essere messi nelle condizioni necessarie per la ripartenza, a iniziare dalla semplificazione della burocrazia che ancora troppo spesso trasforma l’amministrazione pubblica in un ostacolo anziché in un alleato dell’imprenditoria del territorio".

"Mi spiace che Paolo Damilano non si sia presentato, sarebbe stato utile confrontarsi pubblicamente su questi temi. Ascoltare i commercianti e le loro proposte - conclude - non può che arricchire il dibattito su Torino, inoltre sono sempre occasioni utili per confrontare le proposte dei candidati sul futuro di Torino".