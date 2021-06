"Se mi lasci non vali": la città di Nichelino contro la piaga dell'abbandono estivo degli animali

E' iniziata l'estate, a breve molte persone partiranno per le ferie e come ogni anno ripartirà purtroppo la piaga degli abbandoni estivi degli animali: cani e gatti comprati magari a Natale per far contenti i piccoli della famiglia, ma di colpo diventati inutili e ingestibili, quando si tratta di andare in vacanza, tanto da essere scaricati come fossero rifiuti ingombranti

La Città di Nichelino, come fa ormai da diversi anni, promuove una campagna per dire no all'abbandono degli amici a quattro zampe. "Se mi lasci non vali", è lo slogan scelto, mutuando dal titolo di una vecchia canzone di Julio Iglesias. "A Nichelino li amiamo e non li abbandoniamo", sottolinea l'assessore Fiodor Verzola, che chiede anche un maggiore impegno da parte della politica nazionale, "di qualunque colore essa sia, per creare seriamente azioni concrete per disincentivare tali pratiche".