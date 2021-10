Arti marziali e 'plogging' al Parco Dora, il sabato del Comitato Ingest all'insegna di sport ed ecologia

Quale miglior veicolo dello sport per promuovere l'ecologia? Il Comitato Spontaneo Ingest ha sfruttato proprio le potenzialità dell'attività fisica all'aperto per promuovere una giornata di 'plogging', la disciplina che unisce la possibilità di fare una corsa in compagnia alla contemporanea raccolta di rifiuti incautamente abbandonati nello spazio urbano; nel corso dell'evento ha partecipato anche l'assessore all'ambiente della Città di Torino Alberto Unia.

Tutto si è svolto sotto la tettoia di Parco Dora, dove la società Stars Fighting ha offerto delle dimostrazioni di arti marziali seguite dalla pulizia dei dintorni in collaborazione con gli animatori dell'Oratorio del Santo Volto: “Ringraziamo – hanno fatto sapere dal Comitato – gli amici della Stars Fighting per il saggio, gli animatori per la loro presenza e collaborazione fattiva nel realizzare la maratona ecologica e le istituzioni comunali per l'interesse dimostrato”.