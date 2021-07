Ripartito il servizio navette per raggiungere la Sacra di San Michele

Per raggiungere la Sacra di San Michele riparte anche il servizio navette bus. È possibile andare alla scoperta della Sacra di San Michele senza prendere la macchina, grazie a due navette attive da sabato 26 giugno. Il servizio Avigliana - Sacra di San Michele è gestito dal consorzio Extra-To.

Il viaggio parte dalla stazione ferroviaria di Avigliana e conduce i turisti fino alla Sacra di San Michele per poi ridiscendere al capolinea con una fermata intermedia a Giaveno. Dalla stazione di Avigliana la partenza è alle 9, 10, 14, 16 e 18 con ritorno alle 9.30, 10.30, 14.30, 16.30 e 18.30. Il costo è di 4,40 euro andata e ritorno. La linea sarà attiva fino al 31 di ottobre.

Spiegano dalla Sacra di San Michele: "Si rinnova il servizio dalla città di Avigliana con salita al Pirchiriano e discesa da Giaveno per poi tornare nella città dei laghi. È una comodissima occasione per chi vuole raggiungerci usando treno e bus senza dover utilizzare la macchina. Il costo è assolutamente contenuto e offre la possibilità di godere anche della vista delle due Valli senza pensieri per la guida e il posteggio".



Alla Sacra di San Michele sono stati decisi gli orari di visita per l’estate con una sorpresa per i visitatori. L’orario di visita si prolunga fino alle 18.30. Quella è l’ora in cui verranno chiusi i cancelli per l’ultimo ingresso, poi via al giro nel monumento simbolo del Piemonte. Così la Sacra, simbolo del Piemonte, vuol venire incontro alle richieste di visite arrivate sul Pirchiriano nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Dal 1° luglio e fino al 31 agosto l’ingresso sarà dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 9.30 alle18.30. La domenica dalle 11.30 alle 13, l’ingresso è consentito solo per partecipare alla Santa Messa.