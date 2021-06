Uniti per Unito, a Collegno le prime lauree alla Certosa

Un luogo storico, quello della Certosa di Collegno, che ha cambiato il suo volto per donarlo alla cultura e, più specificatamente, agli studenti e alle future generazioni che puntano al cambiamento. La facoltà, che si è trasferita nell’ottobre del 2018, ha arricchito la città di un nuovo servizio che accompagna i suoi studenti dal momento in cui compiono i primi passi fino all’attimo in cui gli uomini e le donne di domani possono camminare da soli nella strada della vita, iniziando il proprio percorso lavorativo.

Da luogo di sofferenza ad un posto dove poter liberare il proprio pensiero al suono della cultura, la città ha aperto i suoi confini per dare il benvenuto alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria. Un evento storico, quindi, che oggi vede il suo completamento. In questi giorni, infatti, si sono tenute le prime lauree magistrali nella sede universitaria collegnese.