Il Comune di Moncalieri investe 3,5 milioni per opere pubbliche e manutenzione di strade e marciapiedi

La decisione era stata presa già in precedenza, ma i recenti episodi legati al maltempo e alla grandine hanno dimostrato che era necessario intervenire ulteriormente. Il Comune di Moncalieri ha deciso di destinare circa 3 milioni e mezzo di euro per manutenzione, messa in sicurezza e opere pubbliche.

Ristrutturazione del teatro Matteotti

La parte maggiore, circa un milione di euro, verrà destinata alla ristrutturazione del teatro Matteotti (intervento diventato necessario, dopo il crollo di una parte del soffitto nel marzo del 2002), in aggiunta ai fondi Pnrr già ottenuti. È in corso la valutazione del progetto per ridisegnare l'intervento a fronte di questi nuovi soldi disponibili.

Manutenzione straordinaria delle strade

Verrà messo in sicurezza il muro di via Petrarca, che da tempo è recintato per il rischio di cedimenti lungo la strada e verrà svolto un restyling delle passerelle pedonali di via Robaldo, via Sestriere e Borgata Palera.

Circa mezzo milione sarà destinato alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e 100 mila euro saranno investiti per interventi su palestre e impianti sportivi. Per guardare agli anni a venire con maggiore tranquillità, investendo su sicurezza e futuro.